Türkiye ve Avrupa genelinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Bölgede yaz ayına rağmen dağ zirvesinde 4 metreyi aşan kar manzarası dikkat çekti.

Temmuz ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağına çıkan vatandaşlar, zirvede halen erimemiş yaklaşık 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasında serinlemenin keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, kar yığınlarının içerisine tünel şeklinde oydukları doğal alanlarda dinlenerek sıcak havadan uzaklaştı. Dışarıda bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken, kar tünellerindeki serin hava ziyaretçilere adeta doğal bir klima ortamı sundu.

Temmuz sıcağından kaçtılar, 4 metreyi aşan kara girdiler

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile zirvesindeki kar örtüsünü koruyan Mereto Dağı, hem eşsiz manzarası hem de doğal serinliğiyle bölgenin dikkat çeken turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, temmuz ayında karın içinde vakit geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu belirterek, doğaseverleri ve serinlemek isteyenleri Mereto Dağının eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti.

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