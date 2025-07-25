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Termometre 45'i aştı, esnaf kepenk kapattı! "Aşırı sıcaktan bunaldım, eylülde gelin"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası, Hatay'da bir esnafı isyan ettirdi. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı kentte bir işletme sahibi sıcağa dayanamayıp kepenk kapattı. Esnafın "Yaz boyunca çalışmayacağım, eylülde görüşürüz" notu görenleri güldürdü.

Balkanlar ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla boğuşan Türkiye'de termometreler rekor kırıyor. En az 40 kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, bu illerden birisi de Hatay oldu. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan oldu. 

"EYLÜLDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı. Enafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz" yazdığı görüldü. Esnafın kararı ve astığı not, görenleri güldürdü.

Termometre 45'i aştı, esnaf kepenk kapattı!

"SICAKTAN DOLAYI BEYNİMİZ YANACAK"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen 53 yaşındaki esnaf Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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