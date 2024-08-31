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Tırla çarpışan otomobilin kapısı koptu, kadın yola savruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla çarpışan hafif ticari aracın arka kapısı koptu. Araçtan yola savrularak yaralanan yolcu kadın hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç, yabancı plakalı bir tır ile yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka sağ kapısı koparken, sürücü M.S.'nin eşi S.S. yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif ticari araç, kazanın ardından bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın S.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hafif ticari araç sürücüsü M.S. ile tır şoförü T.A. yara almazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tırla çarpışan otomobilin kapısı koptu, kadın yola savruldu - 1. Resim

FINDIK DÖNÜŞÜ YAKALANDILAR

Hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile S.S'nin memleketleri Ordu'dan fındık toplamaya gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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