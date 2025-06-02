Vatandaşın uğrak yerinde mide bulandıran olay! Güvenlik kameralarından ortaya çıktı, görenleri 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 19:29 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 19:42 - Güncelleme:

Sakarya'nın en işlek caddelerinden biri olan Çark Caddesi üzerindeki bir tostçuda, 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Dükkana girerek oturan bir kadın, saçının telini kopararak sipariş ettiği yiyeceğin içine koydu ve "İçinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu. İşletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu.

Sakarya'da meydana gelen olay, Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanında yaşandı. "İÇİNDE SAÇ VAR DEDİ" Dükkana girerek oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve "İçinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu. İlgili Haber Kurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı! Fiyatlar belli oluyor: Küçükbaş 15, büyükbaş 70 bin TL İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER ŞOK OLDU Görüntülerde kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan mide bulandıran olay sonrasında görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletmenin çalışanları, konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş