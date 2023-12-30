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    Trabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı dikkat çekti

    Trabzon’da elektrik direklerine yapıştırılan evlilik ilanı vatandaşları şaşırttı. Evlilik ilanındaki kriterler arasında “Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, sosyal medya bağımlılığı olmayan” gibi şartlar yer aldı.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde Atatürk Alanında bir direğe yapıştırılan ’Evlilik ilanı’ yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” bilgileri yer alıyor.

    Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küfflarla savaş halinde” ifadelerine yer verdi.

    Trabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı dikkat çekti

     

    “TAM OLARAK ANLAYAMADIM NE DEMEK İSTİYOR”

    Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca’ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.

    Vatandaşlardan Salih Çevik, “İlginç bir şey, şaşırtıcı tam olarak anlayamadım ne demek istiyor. İlginç ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum” ifadelerini kullanırken Ercan Arslan isimli vatandaşta, “pek bir şey anlamadım ne demek istiyor. Nasıl bir eş arama şekli anlayamadım. Ne hallere geldik, memleket ne hallere düştü artık evlilik ilanlarını direklere yapıştırıyorlar. Çok ilginç, bu iyi bir durum değil gidişat iyi değil. İnsanlar şaşırmış durumda” diye konuştu.

    Trabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı dikkat çekti

    “İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM”

    Muzaffer Hellaç adlı vatandaş ise ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunu ifade ederek “Böyle bir ilana hiç rastlamadım. Komik karşılıyorum” dedi.

    Trabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı dikkat çekti

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Trabzon
    Haberler > Yaşam > Trabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı dikkat çekti
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