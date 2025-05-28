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Türk mutfağı markalaşacak! Anadolu lezzetleri şifa olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk mutfağı markalaşacak! Anadolu lezzetleri şifa olacak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinin lezzetleri ziyaretçilerin tadımına sunuldu.

AKİF BÜLBÜL NEVŞEHİR - Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Nevşehir’de “Anadoludakiler Kapadokya Pazarı” programı düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi’ndeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Erdoğan ile bakanlar, stantları gezip yöresel yemekleri tattı, el işlerini inceledi. 

Türk mutfağı markalaşacak! Anadolu lezzetleri şifa olacak - 1. Resim

“Türk Mutfağı Haftası’nın gayesi, ülkemizin gastronomi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmaktır” diyen Emine Erdoğan “Her yıl farklı bir tema seçerek, mutfağımızın çok katmanlı ve çok yönlü karakterini ortaya koyuyoruz. Bu yılki temamızı, ‘Klasik Türk Yemekleri’ olarak belirledik. Birbirinden leziz tariflerimizin, hayatın ve insanın üzerindeki olumlu tesirlerine güçlü bir vurgu yapmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.

Türk mutfağı markalaşacak! Anadolu lezzetleri şifa olacak - 2. Resim

Erdoğan, bugün insanların Batı tipi beslenmeyle hızla sağlığını kaybettiğini dile getirerek “Maalesef, işlenmiş ve hazır gıdalar obezite, diyabet gibi birçok hastalığa yol açıyor. İşte bu noktada, mutfağımızın beden ve ruh sağlığına olan iyileştirici etkilerinin, uluslararası platformlarda daha fazla vurgulanması gerektiğine inanıyorum. Gastro-diplomasi alanında büyük bir güce sahibiz. Şimdi bunu, mutfağımızın sağlıklı yaşam teklifiyle daha da artırabiliriz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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