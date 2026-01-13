Türkiye soğuk hava dalgasının etkisinde olmaya devam ederken, 12 Ocak tarihli ölçüm, buz kestirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün 70 ilde termometrelerin sıfırın altını gösterdiğini açıkladı. En düşük sıcaklık ise eksi 19.9 derece ile Van’da ölçüldü. İşte sıcaklıkların düşük olduğu diğer yerler…

Ülke genelinde hava sıcaklığı düşmeye devam ederken, Meteoroloji’nin dün yaptığı ölçüm, soğuk havanın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, dün 70 ilde termometreler sıfırın altını gösterdi. Ölçümlere göre en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşandı.

Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Türkiye’nin büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı havanın etkisi sürerken, 12 Ocak’ta 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

30 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu raporunda ülke genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı bildirilmişti.

13 Ocak hava durumu raporunda Meteoroloji, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceğini belirtilmişti.

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Antep ve Mardin'de ise karla karışık yağmur şeklinde beklendiği ifade edilmişti.

Meteoroloji, Marmara’da ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek uyarmıştı.

Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler ise şöyle:

Van Çaldıran -19,9

Hakkari Yüksekova -13,6

Ağrı Taşlıçay -11,9

Erzurum Palandöken -10,1

Iğdır Aralık -8,7

Kırklareli Pınarhisar -8,6

Çankırı Ilgaz -8,1

Kastamonu Merkez -8,1

Kars Merkez -8,0

Şırnak Beytüşşebap -7,8

Düzce Gölyaka -7,3

Karabük Merkez -7,3



Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Tekirdağ Şarköy -7,3

Bursa Osmangazi -7,2

Ardahan Merkez -7,0

Denizli Tavas -6,7

Muş Malazgirt -6,3

Bitlis Adilcevaz -5,8

Gümüşhane Merkez -5,8

Rize Çamlıhemşin -5,7

Bolu Mudurnu -5,6

Kocaeli Kartepe -5,5

Edirne Lalapaşa -5,4

Samsun Atakum -5,1

Isparta Merkez -5,0

Antalya Elmalı -4,9

Eskişehir Seyitgazi -4,8

Şanlıurfa Siverek -4,8



Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Bartın Merkez -4,7

Elazığ Sivrice -4,6

Niğde Ulukışla -4,5

Erzincan Merkez -4,4

Kütahya Gediz -4,4

Bayburt Aydıntepe -4,3

Siirt Pervari -4,3

Afyonkarahisar Şuhut -4,2

Çorum Kargı -4,2

Ankara Çamlıdere -4,0

Sinop Ayancık -4,0

Amasya Merzifon -3,8

Konya Derbent -3,8

Tokat Erbaa -3,8

Giresun Alucra -3,7

Karaman Merkez -3,7

Manisa Şehzadeler -3,6

Tunceli Ovacık -3,6

Yalova Çiftlikköy -3,4



Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Sivas Suşehri -3,3

Bingöl Karlıova -3,3

Kayseri Melikgazi -3,2

Bilecik Pazaryeri -3,1

Burdur Çavdır -3,1

Artvin Şavşat -2,9

Sakarya Hendek -2,9

Zonguldak Devrek -2,8

Çanakkale Ezine -2,7

Malatya Merkez -2,6

Balıkesir Kepsut -2,5

İstanbul Çatalca -2,5

Aksaray Merkez -2,4



Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Mersin Tarsus -2,3

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu -2,2

Ordu Akkuş -2,1

İzmir Ödemiş -2,0

Kırşehir Akçakent -1,5

Uşak Banaz -1,4

Adana Tufanbeyli -1,3

Yozgat Merkez -1,2

Nevşehir Avanos -0,7

Muğla Seydikemer -0,6

Türkiye’nin 12 Ocak Meteoroloji karnesi! Termometreler çöktü! 70 ilde sıcaklık sıfıra indi

Haberle İlgili Daha Fazlası