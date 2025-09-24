Türkiye'nin 4'üncü büyüğüydü! Eğirdir Gölü kuraklık nedeniyle ikiye bölündü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer alan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle küçüldü. 1950'li yıllarda ortalama 16 metre olan göl derinliği günümüzde 3,2 metreye kadar düşerken, Hoyran mevkii ile gölü birbirine bağlayan Kemer Boğazı'ndaki su tamamen çekildi. Gölün ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, tablo karşısında şaşkınlık yaşadı.

"İÇLER ACISI"

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün karşı karşıya kaldığı kuraklık ve su kaybını "içler acısı" olarak değerlendirdi.

"GÖLLER BÖLGESİ ADIM ADIM ÇÖLLER BÖLGESİ'NE DÖNÜŞÜYOR"

Geçen yıl 18 Eylül'de aynı bölgede yayın yaptıklarını hatırlatan Sinap "O günden bugüne gölümüzün bu hale gelmesi gerçekten üzücü. Göller Bölgesi adım adım Çöller Bölgesi'ne dönüşüyor" diye konuştu. Küresel ısınma, buharlaşma, vahşi sulama, göl çevresine kurulan güneş enerji santralleri ve mermer ocaklarının su kaybını artırdığına dikkat çeken Sinap, bu tür tesislerin yağış rejimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Artık gölümüzün etrafında bu tür tesislere kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil eylem planına alınan Eğirdir Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini hatırlatan Sinap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 9 maddelik eylem planına rağmen somut adımların yetersiz kaldığını vurguladı. "Eylem planı kapsamında sadece liman içindeki otlar temizlendi. Bu da yanlış bir uygulamaydı çünkü otlar Kasım-Aralık aylarında kendiliğinden çürüyordu" diyen Sinap, Kemer Köprü tarafında göl dip temizliği yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Sinap, "Devasa makinelerle çalışma planlanmıştı ama gölün derinliği 20 santime düştüğü için bu mümkün olmadı. Karşıda bataklık kuşlarının görülmesi bile gölün can çekiştiğinin işareti" ifadelerini kullandı.

Sinap, 2022 yılına kadar gölden Aşağı Gökdere Santrali'ne sürekli su aktığını belirterek şunları söyledi:

"ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN OLDU" "Bu su nereye gitti, gerçekten sorgulamak lazım. Çiftçilerimiz bu yüzden perişan oldu. Köylüler ellerine para geçmeden sondajlara, su borularına ve tankerlerine harcama yapmak zorunda kaldı"

"BU GÖLÜ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Eğirdir Gölü'nün korunmasının herkesin görevi olduğunu vurgulayan Sinap, "Tarım ve Orman Bakanlığı gölümüzü hassas alan ilan ettiyse, bu gölü korumak hepimizin görevidir. gölün dip temizliği konusunda sizden destek bekliyorum" diyerek çağrısını tekrarladı.

Emekli Doç. Dr. Canan Ağırtan ise Eğirdir Gölü'ndeki değişimi şu sözlerle anlattı:

"SU VE HAYAT NEREDEYSE BİTMEK ÜZERE"

"33 yıl önce burada 7 ay kaldım. O zamanlar yedi ayrı rengiyle bu göl, kalbimde çok özel bir yere sahipti. Mayıs ayı sonunda sohbet ederken Abdurrahman abi, 'Ağlayan Göl' olsun demişti ama bugün artık 'Çığlık atan Göl' denmeli. Çünkü su ve hayat neredeyse bitmek üzere. Önce su çekilecek, ardından kuşlar gidecek; çiçekler, ağaçlar ve en sonunda insanlar etkilenecek. Elimizden geleni yapalım, bir damla suyun kıymetini bilelim. Bir gün gelecek, su her şeyden daha pahalı olacak. En değerli varlığımız olan suya sahip çıkalım. Herkesi bu konuya ilgi göstermeye ve çözüm üretmeye davet ediyorum"

Dronla yapılan havadan çekimlerde, gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği ve yer yer adacıkların oluştuğu görüldü. Gölün adeta ikiye bölünmesi ise dikkat çekti.