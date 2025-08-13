Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek

Türkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ülkemizin en büyük soda golü Van Gölü'nde kuraklık alarmı veriliyor. Suda gözle görülür bir çekilme yaşanırken bölge sakinleri tarım ve hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde büyük tehlike yaşanıyor.

GÖLDE ÇEKİLME TESPİT EDİLDİ

Bölgede uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi, gölde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Van Gölü çevresindeki kıyı şeritlerinde su seviyesinin metrelerce çekildiği gözlemlenirken, daha önce su altında kalan alanlar artık tamamen kurumuş durumda.

Türkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek - 1. Resim

İNCİ KEFALİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Bu durum, hem doğal hayatı hem de bölge ekonomisini tehdit ediyor. Özellikle gölde yaşayan ve sadece bu bölgede bulunan inci kefali türünün hayat alanı ise her geçen günü biraz daha daralıyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahillerinde de suyun çekilmesiyle mikrobiyalit tarlaları oluşması dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek - 2. Resim

"SULAMA SIKINTI NEDENİYLE VERİM KAYBI YAŞANIYOR"

Sahillerin metrelerce çekildiği Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli vatandaş, "Kuraklık, tarım ve hayvancılıkla geçinen halkı doğrudan etkiliyor. Göl çevresindeki birçok çiftçi, sulama sıkıntısı nedeniyle verim kaybı yaşıyor. Ayrıca, Van Gölü'nün turizm açısından taşıdığı potansiyelin de kuraklıkla zarar görmesi endişe verici" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

