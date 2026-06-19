Adıyaman'daki Atatürk Barajı, kış ve ilkbahar aylarındaki yoğun yağışlar sayesinde tam kapasiteye ulaştı. Geçen yılki kuraklık nedeniyle Samsat ilçesinde gün yüzüne çıkan adacıklar ve belediye iskelesi yeniden sular altında kaldı. Barajdaki su seviyesinin rekor düzeye ulaşması bölgedeki tarımsal verimliliği artırırken, bazı bahçe ve tarım arazilerinin de su altında kalmasına yol açtı.

Adıyaman'da, Türkiye'nin hem gövde hacmi hem de su depolama kapasitesi bakımından en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından geçen yıl kuraklık yüzünden ortaya çıkan adacıklar yeniden su altında kaldı.

ADACIKLAR GÖZDEN KAYBOLDU

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Samsat ilçesinde gün yüzüne çıkan adacıklar, barajdaki su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte gözden kayboldu.

Türkiye'nin en büyük barajı doldu, kuraklıkta ortaya çıkan adalar yok oldu!

"BEREKETLİ BİR SEZONDU"

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yağışların bölgeye bereket getirdiğini söyledi. Fırat, "Geçen yıl üzerinde durduğumuz ada bu yıl tamamen sular altında kaldı. 'Samsat' yazısının yaklaşık 6 metrelik ayakları da suyun altında. Bu durum, yağışların ve bereketli sezonun bir göstergesi." dedi.

Türkiye'nin en büyük barajı doldu, kuraklıkta ortaya çıkan adalar yok oldu!

Bu yıl tarım arazilerinde verimin arttığını ifade eden Fırat, birçok alanda sulama yapılmadan sulu tarım yapılmış gibi ürün elde edildiğini belirterek, bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük barajı doldu, kuraklıkta ortaya çıkan adalar yok oldu!

"İSKELE SU ALTINDA KALDI"

Samsat'ta yaşayan Muhammet Emin Erdem de barajdaki su seviyesini ilk kez bu kadar yüksek gördüğünü ifade etti. Erdem, "Bu yıl iskele su altında kaldı. Bahçeler ve bazı tarım arazileri de yükselen sulardan etkilendi." diye konuştu.

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