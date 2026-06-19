İhlas Haber Ajansı
Trafikte ilginç anlar! Bir anda motosiklet üzerinde oynamaya başladı
Kahramanmaraş'ta trafiğin açılmasını beklerken ellerini kaldırıp oynamaya başlayan motosikletliyi görenler şaşırdı.
Özetle DinleTrafikte ilginç anlar! Bir anda motosiklet üzerind...
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Yaşam 1 dk önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda sepetli motosiklet sürücüsü, trafik yoğunluğu nedeniyle beklerken eğlenceli hareketler sergiledi.
- Sürücü, yoğun trafik nedeniyle kavşakta karşıya geçmek için uzun süre bekledi.
- Bekleyişini, motosikletinin üzerinde iki elini havaya kaldırıp oynamaya başlayarak eğlenceye çevirdi.
- Bu ilginç görüntüler araç kamerası tarafından kaydedildi.
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda sepetli motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, kavşakta karşıya geçmek için beklerken ilginç görüntüler sergiledi.
OYNAMAYA BAŞLADI
Sürücü, yoğun trafik nedeniyle uzun süre geçiş yapamadı. Bir süre araçların geçmesini bekleyen vatandaş, daha sonra sepetli motosikletinin üzerinde iki elini havaya kaldırıp oynamaya başladı.
Trafiğin açılmasını beklerken yaptığı hareketlerle dikkat çeken sürücü, adeta bekleyişini eğlenceye çevirdi. O anlar ise araç kamerası tarafından görüntülendi.
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