Kahramanmaraş'ta trafiğin açılmasını beklerken ellerini kaldırıp oynamaya başlayan motosikletliyi görenler şaşırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda sepetli motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, kavşakta karşıya geçmek için beklerken ilginç görüntüler sergiledi.

Trafikte ilginç anlar! Bir anda motosiklet üzerinde oynamaya başladı

OYNAMAYA BAŞLADI

Sürücü, yoğun trafik nedeniyle uzun süre geçiş yapamadı. Bir süre araçların geçmesini bekleyen vatandaş, daha sonra sepetli motosikletinin üzerinde iki elini havaya kaldırıp oynamaya başladı.

Trafiğin açılmasını beklerken yaptığı hareketlerle dikkat çeken sürücü, adeta bekleyişini eğlenceye çevirdi. O anlar ise araç kamerası tarafından görüntülendi.

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