Mart ayında da şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla Hayvan Pazarı bu kez de ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı çok sayıda ilçede aralıksız sürerken belediye alınan bir kararı duyurdu. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla Hayvan Pazarı, olumsuz hava şartları nedeniyle kapatıldı.

Türkiyenin en büyük hayvan pazarına ‘kar’ engeli: Kapatıldı

“BU HAFTA HİZMETE KAPALI”

Belediyeden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Şarkışla Hayvan Pazarımız bu hafta hizmete kapalı olacaktır. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte hayvan pazarımızın yeniden hizmete açılması konusunda kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

ŞAP TEDBİRİ İÇİN DE KAPATILMIŞTI

Pazar, mart ayında da şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Canlı hayvan pazarının 21 Mart'ta yeniden faaliyete başlayacağı bildirilmişti. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından alınan yeni kararla, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği söylenmişti.

