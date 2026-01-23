Türkiye'nin en büyük hayvan pazarına ‘kar’ engeli: Kapatıldı
Mart ayında da şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla Hayvan Pazarı bu kez de ağır kış şartları nedeniyle kapatıldı.
- Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan hayvan pazarı kapatıldı.
- Kapanma nedeni yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarıdır.
- Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarı bu hafta boyunca hizmet vermeyecek.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı çok sayıda ilçede aralıksız sürerken belediye alınan bir kararı duyurdu. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla Hayvan Pazarı, olumsuz hava şartları nedeniyle kapatıldı.
“BU HAFTA HİZMETE KAPALI”
Belediyeden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Şarkışla Hayvan Pazarımız bu hafta hizmete kapalı olacaktır. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte hayvan pazarımızın yeniden hizmete açılması konusunda kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
ŞAP TEDBİRİ İÇİN DE KAPATILMIŞTI
Pazar, mart ayında da şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Canlı hayvan pazarının 21 Mart'ta yeniden faaliyete başlayacağı bildirilmişti. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından alınan yeni kararla, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği söylenmişti.