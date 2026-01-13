Ordu'da bir inşaat firması, yeni başladığı proje şantiye alanına televizyon şeklinde boşluk bırakarak 'şantiye izleme alanı' oluşturdu. Projeyi zekice bulduklarını belirten esnaf, vatandaşların da uygulamayı eğlenceli bulduklarını söyledi.

Ordu'da faaliyet gösteren bir inşaat firması, Yeni Mahalle'de başladığı yeni projesi için 'şantiye izleme alanı' oluşturdu. Nostalji şeklindeki televizyon teması ile tasarlanan ve boş bırakılan alandan insanlar, adeta 'ata sporu' gibi adlandırılan iş makineleri çalışmalarını izleyebilecek.

"ŞANTİYE İZLEME ALANI" YAZDILAR

Televizyon tasarımının altında 'şantiye izleme alanı' yazan ve dikkat çeken uygulama, vatandaşların de beğenisini kazanırken, Karadenizli insanların kıvrak zekası akıllara geliyor.

"VATANDAŞLAR EĞLENİYOR"

Projenin zekice olduğunu söyleyen Emrah Özkan, "Ben de dün gördüm ve dikkatimi çekti. Buradan geçen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Kim tasarladı ise kendisini tebrik ediyorum. İnsanımız böyle çalışmaları çok seviyor. Buradan geçen vatandaşlar zaten iş makinelerinin nasıl çalıştığını izliyorlar. Onlar için de eğlenceli vakit oluyor" dedi.

Mahallede esnaf olan Eftal Olgun da güzel ve değişik bir proje olduğunu belirterek, "Karadeniz insanına yakışan bir düşünce. İnsanların çok dikkatini çekiyor, burada olup bitene bakıyorlar. Bilgisi olan, olmayan bilgi veriyor. Burası kapalı olsa insanlarda merak olurdu. Bu zaten en büyük hobimiz, yapılan bir şeyin de nasıl ortaya çıkacağını merak ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan Çakar ise merak eden insanlar için çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek, "Yapanların eline sağlık. Burada yaklaşık bin kişi alanı izliyor, bu tam Karadenizli zekası" ifadelerine yer verdi.

