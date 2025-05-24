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Üç uzvunu kaybetti, protezlerle hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 1996 yılında geçirdiği iş kazasında iki kolunu ve bir bacağını kaybeden inşaat ustası Metin Çiftçi, yeni protezleriyle tekrar hayata tutundu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren İrade Adımları Derneği tarafından ücretsiz olarak takılan protezlerle hayata yeniden tutunan 57 yaşındaki Metin Çiftçi, 1996 yılında geçirdiği iş kazasında iki kolunu ve bir bacağını kaybetmişti.

Yıllardır eskiyen protezlerle hayat mücadelesi veren Çiftçi'ye, iki koluna dirsek altı ve bir bacağına diz altı olmak üzere toplam üç yeni protez takıldı. Yeni protezleri sayesinde günlük hayatına büyük oranda dönen Metin Çiftçi, yeniden çay içip yemek yiyebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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"ALLAH'A ŞÜKÜR, PROTEZLERİMLE YENİDEN ÇAYIMI İÇEBİLİYORUM"

Protezlerine kavuşan Metin Çiftçi yaptığı açıklamada, "İnşaatlarda çalışıyorduk, 1996 yılında kaza geçirdim. Yüksek gerilim hattına kapıldım. 70 gün hastanede yattım. Hastaneye gittiğimde doktorlar para istediler, ben de ‘Beni kurtarın, Allah kerimdir, parayı bulur veririz' dedim. Allah'tan umudumu kesmedim, Allah'a çok şükür. İstanbul Çapa'da tedavi gördüm. Allah bizi kurtardı, şükürler olsun. Sonra doktorlar ‘protez takarsın, çocuklarının başında durur, onları okula gönderirsin' dediler.

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"EN AZ 10 SENE KULLANIRIM"

Gerçekten de öyle oldu. Bu dernek sayesinde protezlerimizi yaptırdık. Allah herkesten razı olsun. Protez olmadan hayat olmuyor, elin olacak ki çayını içesin, yemeğini yiyesin. Şu an çok memnunum, adeta bedenimin bir parçası gibi kullanıyorum. Eski protezlerim 2014'ten beri bozuktu, çay bile içemiyordum. Allah razı olsun, buraya geldik, protezlerimizi yaptırdık. En az 10 sene kullanırım. Kim vesile olduysa, dernekteki herkese, buranın sahiplerine Allah razı olsun. Çok güzel ilgilendiler, çok memnun kaldım" dedi.

Üç uzvunu kaybetti, protezlerle hayata tutundu - 3. Resim

"METİN BEY'İN AZMİ SÜRECİ HIZLANDIRDI"

İrade Adımları Derneği'nde görevli Fizyoterapist Beyza Hummadioğlu Baycan ise Metin Çiftçi'nin sürece kolay adapte olduğunu belirterek, "Metin Bey, daha önce protez kullanımı konusunda deneyimli olduğu için süreç oldukça kolay ve uyumlu ilerledi. Üç ampütasyonu bulunmasına rağmen yüksek motivasyonu sayesinde egzersiz programlarına hızlı adapte oldu. Denge, koordinasyon ve günlük hayat aktivitelerine yönelik çalışmalar oldukça verimli geçti. Protez kullanımını daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla dik duruş, kas kuvvetlendirme ve germe egzersizlerine yer verildi. Rehabilitasyon süreci boyunca gösterdiği azmi ilerlememizi kolaylaştırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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