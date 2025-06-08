Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ummadık taş baş yardı! 'En uysal' hayvanım dediği kurbanlığın yaşatmadığı kalmadı: 'Hayvanlara güvenmeyin'

Ummadık taş baş yardı! 'En uysal' hayvanım dediği kurbanlığın yaşatmadığı kalmadı: 'Hayvanlara güvenmeyin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı başladı, bayramın klasiği haline gelen firari kurbanlık hadiseleri ise her yıl olduğu yaşanmaya devam ediyor. Antakya'da meydana gelen trajikomik olayda, besici Mehmet Duman'ın 'En uysal hayvanım' dediği kurbanlık boğa, sahibine ve çevredekilere yaşatmadığını bırakmadı. Duman, o anları 'Hayvanlara güvenmeyin' sözleriyle anlattı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, bayramın klasiği haline gelen sokaklardaki firari kurbanlık telaşı da zaman zaman gündeme gelmeye başladı.

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Duman'a ait boğa kesim esnasında kaçarak karayoluna çıktı. Kendisini kovalayan kasaba ve besiciye korku dolu anlar yaşatan boğanın o anları cep telefonu kamerasına yansımıştı.

"EN UYSAL HAYVANIM"

Bir süre firari olarak gezen boğa, yakalanarak kurban edildi. Kesim esnasında boğayı kaçıran Duman, ‘Bu boğa benim en uysal hayvanım' diyerek boğanın gözünü bağlamayı reddettiğini söyledi.

Ummadık taş baş yardı! 'En uysal' hayvanım dediği kurbanlığın yaşatmadığı kalmadı: 'Hayvanlara güvenmeyin' - 1. Resim

"HAYVANA GÜVEN OLMUYORMUŞ"

Unutulmaz anlar yaşayan Duman, ‘Hayvanlara güvenmeyin' diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kesim esnasında boğayı elinden kaçıran Duman, şaşkınlığını şu ifadelerle dile getirdi:

Ben ve kasap birlikte boğayı ahırdan çıkardık. Boğa çok uysaldı ve 6 aydır yanımdaydı. Kesime götürürken adamları gördü veya kan kokusunu aldı bilmiyorum. Ardından da ürktü ve kaçtı. Buradan karşı mezarlığın duvarından aşağıya kaçtı ve bizi bir kilometre koşturdu. Aşağıda bir yerde yakaladık. Allah'a şükür ne insanlara ne de hayvana bir şey olmadı. Trafikte Antakya ve Altınözü ilçe tarafından gelen araçlar vardı.

Yolu her iki tarafından gelenler durdu ama biz o anda farkına varmadık. Böyle bir durum aklımıza gelmezdi. Kasap gözünü bağlayalım dedi ama ben boğa en uysal hayvanım diyerek yok dedim. Ben uysal hayvandır diye söyledim ama hayvana güven olmuyormuş. Yaklaşık 2 saat sürdü ve bizi baya uğraştırdı. Yakaladıktan sonra traktörün arkasına bağladık ve kesim yerine kadar getirdik. Bu sefer kurban etmeyi başardık.

Ben 10 yıldır kurban işiyle uğraşıyorum. 30 yıldır da hayvancılık yapıyorum ama ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bizde de kabahat vardı ve tedbirsiz davrandık. Boğa çok uysal bir hayvandı, o yüzden gözünü bağlamaya gerek duymadım. Buradan kasap arkadaşlara söylüyorum, hayvanlara güvenmeyin.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Doğuş'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldıJaponya'da başladı, Türkiye'yi de vurdu! Sessiz sedasız geliyor... Uzmanlar uyarıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastanede endişelerini gideriyor! Japon balıkları hasta çocuklara terapi oluyor - YaşamJapon balıkları hasta çocuklara terapi oluyorTek kurşun 20 bin TL'ye patladı! Avlanması yasak olan geyiğe açılan ateş cep yaktı - YaşamTek kurşun 20 bin TL'ye patladı!Kayalıklarda mahsur kaldı! Nefes kesen kurtarma operasyonu - YaşamKayalıklarda nefes kesen kurtarma operasyonu5 dönüm arazi ve 1 daire bağışlamışlardı! Anne-oğul KAAN ve ATAK ile gurur duyuyor - Yaşam5 dönüm arazi ve 1 daire bağışlamışlardı!O ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı! 1 günde 310 kişi acile koştu - YaşamO ilimiz acemi kasaplıkta seviye atladı!Gassal'dan skandal hareket! Cenaze işlemleri için para aldı, CİMER'e şikayet yağdı - Yaşam'Cenaze işlemleri için para aldı' iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...