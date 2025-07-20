Vatandaş tedirgin, bir köyü şüphe sardı! O hastalık nedeniyle inceleme başlatıldı

Siirt'te Kurtalan Köyüne bağlı Toytepe köyünde, kuduz şüphesi sonrası vatandaşlar tedirgin oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünü kuduz endişesi sardı. Hastalık şüphesi sonrası, önlemler alınmaya başladı.

KÖYDE İNCELEME BAŞLATILDI

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, serbest veteriner hekim tarafından Toytepe köyündeki bir inekte kuduz şüphesi tespitine ilişkin yapılan ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince köyde inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan kontrolde kuduz şüphesi bulunan hayvanın karantinaya alındığı ve öldüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: