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Vatandaş tedirgin, bir köyü şüphe sardı! O hastalık nedeniyle inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaş tedirgin, bir köyü şüphe sardı! O hastalık nedeniyle inceleme başlatıldı
Kuduz, Siirt, Kurtalan, Sağlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te Kurtalan Köyüne bağlı Toytepe köyünde, kuduz şüphesi sonrası vatandaşlar tedirgin oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünü kuduz endişesi sardı. Hastalık şüphesi sonrası, önlemler alınmaya başladı.

Vatandaş tedirgin, bir köyü şüphe sardı! O hastalık nedeniyle inceleme başlatıldı - 1. Resim

KÖYDE İNCELEME BAŞLATILDI

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, serbest veteriner hekim tarafından Toytepe köyündeki bir inekte kuduz şüphesi tespitine ilişkin yapılan ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince köyde inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan kontrolde kuduz şüphesi bulunan hayvanın karantinaya alındığı ve öldüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli hayvandan alınan numuneler, Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Burada yapılacak analizler sonucu kesin tanı konulacaktır. Görevli ekiplerimizce köy halkına gerekli bilgilendirmeler yapılmış, dezenfeksiyon amacıyla kullanılmak üzere ilaç temin edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığınca, kuduz şüpheli hayvanla teması olan vatandaşlarımıza önleyici tedavi uygulanmış olup semptom ve bulgular açısından yakın takipleri sürdürülmektedir. İlgili mevzuat kapsamında, köy içerisinde hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar getirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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