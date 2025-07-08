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Haberler > Yaşam > Vatandaşa bunları yedirmişler! Hayvan kafası detayı mide bulandırdı, ruhsatı dahi yok

Vatandaşa bunları yedirmişler! Hayvan kafası detayı mide bulandırdı, ruhsatı dahi yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vatandaşa bunları yedirmişler! Hayvan kafası detayı mide bulandırdı, ruhsatı dahi yok
Hijyen, Gıda Güvenliği, Bursa, Gemlik, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ruhsatsız olduğu öğrenilen bir işletmede, ortaya skandal görüntüler çıktı. Denetimlerde, çok sayıda büyükbaş hayvan kafasının üst üste istiflendiği, bozulmak üzere olduğu ve hijyen koşullarından uzak şekilde muhafaza edildiği saptandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ruhsatsız olduğu öğrenilen bir işletmeye yapılan denetimde, ortaya skandal görüntüler çıktı.

Bağkur Sanayi Sitesi'nde çok sayıda hayvan kafasının sağlıksız koşullarda depolandığı yönünde ihbar alınan bir işletmede Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşa bunları yedirmişler! Hayvan kafası detayı mide bulandırdı, ruhsatı dahi yok - 1. Resim

ÜST ÜSTE HAYVAN KAFALARI DETAYI MİDE BULANDIRDI...

Denetimlerde, çok sayıda büyükbaş hayvan kafasının üst üste istiflendiği, bozulmak üzere olduğu ve hijyen koşullarından uzak şekilde muhafaza edildiği saptandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahipleri hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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