Çorum'da Ramazan ayında yılda bir ay hizmet veren keşkek fırınlarında yoğunluk yaşanıyor. Pişmesi 8 saati bulan keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları, yüz yıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeyi sürdürüyor.

PİŞMESİ 8 SAAT

İftar saatinde fırınların önünde toplanan vatandaşlar, keşkek yemeği ile ziyafet çekiyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında son buluyor.

Marka tescili alan ve ilçenin orijinal yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. İlçedeki hemen hemen her evde hazırlanan keşkek yemeği, buğday yarması ve kemikli etin, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla toprak çömlek içerisinde taş fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor.

ÇÖMLEKLERE İSİM YAZILIYOR

Sabah saatlerinde evlerde hazırlanan keşkekler, daha sonra ilçedeki fırınlara götürülüyor. Taş çömlek içerisinde saatlerce pişen keşkek, daha sonra fırınların açılmasıyla vatandaşlar tarafından teslim alınabiliyor. Vatandaşlar keşkeklerinin diğer vatandaşlarınkiyle karışmaması için çömleklerin üzerlerine isimlerini yazıyor.

YILDA 1 AY HİZMET VERİYORLAR

Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yılda 1 ay hizmet veren keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

