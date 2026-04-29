Bingöl’ün yüksek rakımlı dağlarında baharın gelişiyle birlikte açan ve halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen ters laleler, Gökçeli köyü kırsalında doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Kısa ömürlü olmalarına rağmen eşsiz manzaralar oluşturan bu nadide çiçeklerin koparılması veya zarar verilmesi halinde 2026 itibarıyla 700 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Yılda sadece 20 gün açıyor… Bakmak serbest, dokunmanın cezası ise 700 bin TL

HÜZÜN ÇİÇEĞİ OLARAK DA BİLİNİYOR

Yılda sadece 20 gün görünen, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, zarif duruşları ve dikkat çeken görüntüleriyle doğanın en nadide güzellikleri arasında yer alıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYORLAR

Kısa ömürlerine rağmen açtıkları alanlarda adeta görsel şölen oluşturan laleler Bingöl merkeze bağlı Gökçeli köyü kırsalında fotoğraflandı.

KOPARMANIN CEZASI 700 BİN TL

Doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyan ters lalelerin koparılması veya zarar verilmesi ise ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. 2026 yılı itibarıyla bu nadide çiçeğe zarar verenlere 700 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası