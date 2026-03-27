Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 41 yıldır düzenlenen organizasyona 343 foto muhabiri katıldı. Beş binin üzerindeki fotoğraf değerlendirildi. İHA, dört ödül kazandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 41 yıldır düzenlenen “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının sonuçları açıklandı. Yılın basın fotoğrafı ödülü İHA’ya verilirken, İHA foto muhabirleri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun toplamda 4 ödüle layık görüldü.

İHA FOTO MUHABİRİ İSMAİL COŞKUN'UN KARESİ, DEPREM ŞEHİTLERİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI

İHA foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’un Arnavutköy’de çektiği fotoğraf “Yılın Basın Fotoğrafı” seçilirken, aynı kare çevre kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü. İHA foto muhabiri İsmail Coşkun da iki ödüle layık görüldü.

Coşkun, İstanbul’da çektiği fotoğraflarla TFMD Özel Ödülü ile Deprem Şehitleri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

İHA FOTO MUHABİRİ İSMAİL COŞKUN'UN KARESİ, TFMD ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ ALDI.

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğraflarında 6 farklı kategoride 23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ASKA Lara Resort, AJet, SGDD-ASAM ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen yarışmada verilen toplam para ödülü ise 335 bin lira olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası