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Haberler > Yaşam > Yurt dışına bidonlarla götürüyorlar! Dayanılmaz kokusuna rağmen akın edip kana kana içiyorlar

Yurt dışına bidonlarla götürüyorlar! Dayanılmaz kokusuna rağmen akın edip kana kana içiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yurt dışına bidonlarla götürüyorlar! Dayanılmaz kokusuna rağmen akın edip kana kana içiyorlar

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt dışından gelip bidonlarla götürüyorlar, burunlarını tutarak kana kana içip şifa arıyorlar. Sivas'ta kendine has kötü kokusu ve tadı olan su, derdine çare arayanların uğrak noktası haline geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde şifalı olduğuna inanılan su, haşlanmış yumurta gibi kokmasıyla dikkat çekiyor. İlçeye uzaklığı 30 kilometre olan bu köyün kokulu suyu, şifa arayanların listesinde en başta yer alıyor.

Suyun cilt rahatsızlıklarından böbrek taşına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülürken, yurt dışından bile köye ziyaret için gelenler oluyor.

Yurt dışına bidonlarla götürüyorlar! Dayanılmaz kokusuna rağmen akın edip kana kana içiyorlar - 1. Resim

ÇEŞMENİN YANINA HAVUZ YAPTIRILACAK

Köy muhtarı Mustafa Çipil, "Şifalı olduğuna inanılıyor. Kokusuna rağmen içiliyor, bidonlarla götürülüyor. Vatandaşın çamurdan ve sudan yararlanabilmesi için imkânlar dâhilinde çeşmenin yanına havuz yaptıracağım. Şifalı olduğu biliniyor ve inanılıyor ama yetkililerin de gerekli analizleri yapmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"Bir demiryolu çavuşu bu su ve çamuruyla banyo yaptığını söylerdi" diyen Çipil, "Vücudunda yaralar olduğu için işçiyi işinin başına gönderip daha sonra bu suyun çamurunda yatarmış. Tabi o bu suyun iyi geldiğini söyleyince biz de köy halkına bu suyu değerlendirelim dedik. Su yukarıda köhne bir yerde kaldığından dolayı kimse bulamıyordu. Ben 250 metre eştim ve bu suyu burayı taşıdım. Burada herkes tarafından daha rahat şekilde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına bidonlarla götürüyorlar! Dayanılmaz kokusuna rağmen akın edip kana kana içiyorlar - 2. Resim

BİDONLARLA YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Suyun ününün yurt dışına kadar ulaştığını söyleyen Çipil şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden çocuklarda halk arasında dabaz denilen ürtiker hastalığı olurdu. Bize büyüklerimiz o kokulu sudan getirin derlerdi. Bu sudan getirirdik. Çocuklar bu suyla üç gün üst üste banyo yaptırılırdı ve ciltleri düzelirdi. Suda yumurta kokusuna benzer bir koku var. Eskiden demir borudan akardı su demir boruyu eritti plastik taktık. Plastikte bir sorun olmadı. Kokusuna rağmen çok içiliyor.

Buradaki tren hattı çalışırken bidonlarla su götürürlerdi. Bu suyun böbrek taşına iyi geldiği de söyleniyor. Bu suya herhangi bir analiz yapılmadı ama analiz yapılmasını isteriz. Geçen sene Fransa'dan gelip buradan bidonla su götürdüler. Bu suyun ünü yurtdışına kadar ulaştı ama Sivas'ta sadece bizim köylüler biliyor."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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