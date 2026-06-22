Zıpkınla dalış yaparken kayalıklara sıkıştı! Ailesi kahroldu
Antalya'da zıpkınla balık tutmak için dalış yapan şahıs kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu.
- Volkan Kırca (30), Kalkan'da zıpkınla balık avlamak için denize girdi.
- Uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.
- Vatandaşlar tarafından sualtında hareketsiz bulundu ve yüzeye çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.
- Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- Sağlık ekipleri Kırca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
- Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıktan sonra ailesi tarafından teslim alındı.
Dün Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'da mobilya ustası olan Volkan Kırca (30) zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Zıpkınla dalış yapan Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumunu merak ederek dalış yaptığı noktayı kontrol etti.
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CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Vatandaşlar kısa süreli arama sonucu Kırca'yı sualtında hareketsiz şekilde bulundu. Vatandaşların genci su yüzeyine çıkarma çabaları sonuçsuz kalırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
AİLESİ KAHROLDU
Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından Volkan Kırca sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırca'nın cansız bedeni eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Kırca'nın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın yakınları tarafından sakinleştirildi. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kırca'nın cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.