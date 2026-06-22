Antalya'da zıpkınla balık tutmak için dalış yapan şahıs kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Dün Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'da mobilya ustası olan Volkan Kırca (30) zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Zıpkınla dalış yapan Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumunu merak ederek dalış yaptığı noktayı kontrol etti.

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Zıpkınla dalış yaparken kayalıklara sıkıştı! Ailesi kahroldu

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Vatandaşlar kısa süreli arama sonucu Kırca'yı sualtında hareketsiz şekilde bulundu. Vatandaşların genci su yüzeyine çıkarma çabaları sonuçsuz kalırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Zıpkınla dalış yaparken kayalıklara sıkıştı! Ailesi kahroldu

AİLESİ KAHROLDU

Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından Volkan Kırca sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırca'nın cansız bedeni eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Kırca'nın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın yakınları tarafından sakinleştirildi. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kırca'nın cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.

Zıpkınla dalış yaparken kayalıklara sıkıştı! Ailesi kahroldu

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