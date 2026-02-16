Samsun'un Atakum ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda daha önce 2 gidiş-2 geliş olan yol, genişletme çalışmalarıyla 3 gidiş-3 geliş şeritli hale getirildi. Projeyle birlikte Balaç Alt Geçidi ve İstiklal Üst Geçidi hizmete alınırken, yan yol ve bağlantı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, düzenlemelerle trafik akışının hızlandığını ve ulaşımın daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın araç kapasitesini artıran düzenlemeler gerçekleştirildi.

YOL 3 ŞERİTLİ OLDU

Daha önce 2 gidiş-2 geliş şeklinde kullanılan bulvar, yapılan genişletme çalışmaları ile 3 gidiş, 3 geliş şeritli bir yapıya kavuşturuldu. Böylece hem trafik akışı rahatlatıldı hem de sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu.

ALT GEÇİT VE ÜST GEÇİT YAPILDI

Projeler kapsamında Balaç Alt Geçidi, İstiklal Üst Geçidi ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Balaç Alt Geçidi, yan kol bağlantılarıyla birlikte tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. İstiklal Üst Geçidi’nin üst kısmı trafiğe açılırken, yan kol bağlantılarında kaplama çalışmaları da aralıksız şekilde sürdürülüyor. Kısa süre içinde 889. Sokak bağlantısı ve yan yolların da tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

"ŞEHRİMİZİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin en yoğun bölgelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı düzenlemeleri tamamlamış ve bölgeyi trafiğe açmış bulunuyoruz." dedi.

"HEM ARAÇ TRAFİĞİ HEM YAYA HAREKETLİLİĞİ DAHA DÜZENLİ HALE GELDİ"

Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, şehir içi ulaşımın en kritik arterlerinden biri olarak hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın günlük yaşamında büyük öneme sahip. Bu nedenle yapılan çalışmalarla trafik akışını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak ve konforu en üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeni düzenlemeler sayesinde hem araç trafiği hem de yaya hareketliliği çok daha düzenli ve güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz böyle önemli ve büyük bir yatırımın hem gururunu hem de mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yeni haliyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımız, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

