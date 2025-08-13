1 sonra düğünü vardı! Feci kazada hayatını kaybetti
Bursa'da Serdar Acar'ın kullandığı motosiklete ani dönüş yapan bir otomobil çarptı. 1 ay sonra evlenecek olan Acar feci kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobil sürücüsüne ev hapsi verilmesi Acar'ın ailesini bir defa daha kahretti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi’nde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Serdar Acar'a aniden dönüş yapan otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE EV HAPSİ
1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Acar’ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Otomobil sürücüsünün ev hapsi cezası alması ise kazada hayatını kaybeden Acar'ın yakınlarını bir defa daha kahretti. Aile, sürücünün gerekli cezayı alması için çağrıda bulundu.
