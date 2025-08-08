Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da suç örgütüne operasyon: 60 yaşındaki "Hanım Ağa" yakalandı! 

Bursa'da suç örgütüne operasyon: 60 yaşındaki "Hanım Ağa" yakalandı! 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olan firari hükümlüsü 60 yaşındaki Saadet Şen, sokakta yürürken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Hanım Ağa" çetesi olarak bilinen suç örgütü elebaşı polis ekiplerince yakalandı. Suç örgütü kurmaktan 15 yıl hapis cezası bulunan "Hanım Ağa" olarak bilinen Saadet Ş., İnegöl'de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamuoyunda "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Saadet Ş. (60), polis ekiplerince yakalandı. 

Bursa'da suç örgütüne operasyon: 60 yaşındaki

Suç örgütü kurma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saadet Ş., İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından sokakta yürürken gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

