İhlas Haber Ajansı
14 katlı inşaatın çatısına çıktı! Saatler sonra ikna edilerek indirildi
Kayseri'de Ö.K. isimli şahıs, 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Ö.K., polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmaları sonucunda ikna edilerek çatıdan indirildi.
- Ö.K. isimli şahıs, Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'ndeki 14 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.
- Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
- İtfaiye ekipleri inşaatın yanına şişme yatak açtı.
- Ö.K., ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda çatıdan indirildi.
- Ö.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi’nde Ö.K. isimli şahıs, 14 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
3 SAATTE İKNA EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak açtı. Ö.K., ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda çatıdan indirildi.
Ö.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
YORUMLAR