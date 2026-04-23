İhlas Haber Ajansı
15 yaşındaki çocuğa muştayla feci dayak!
İstanbul'da 15 yaşındaki Bünyamin B. isimli çocuk, iddiaya göre yaşıtı olan başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muşta ile öldüresiye dövüldü. Hastaneye kaldırılan Bünyamin B.'nin gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alındığı, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı olduğu öğrenildi.
Özetle Dinle15 yaşındaki çocuğa muştayla feci dayak!
İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki Bünyamin B., yaşıtı bir çocuğun muştalı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
- Saldırıda Bünyamin B.'nin yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık oluştu.
- Çocuğun gözünü kaybetme riski bulunuyor.
- Tedavisi süren Bünyamin B.'nin çene ve elmacık kemiklerinin kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği belirtildi.
- Bünyamin B.'nin ağabeyi, kardeşinin arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için saldırıya uğradığını belirtti.
- Ağabey adaletin yerini bulmasını istiyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 15 yaşındaki Bünyamin B., yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Uğradığı saldırının ardından yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR
Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede sürerken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.
"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"
Bünyamin B.’nin ağabeyi yaşadıkları olayla ilgili "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
