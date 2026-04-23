İstanbul'da 15 yaşındaki Bünyamin B. isimli çocuk, iddiaya göre yaşıtı olan başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muşta ile öldüresiye dövüldü. Hastaneye kaldırılan Bünyamin B.'nin gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alındığı, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 15 yaşındaki Bünyamin B., yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Uğradığı saldırının ardından yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bünyamin B.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede sürerken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Bünyamin B.’nin ağabeyi yaşadıkları olayla ilgili "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

