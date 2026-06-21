15 yaşındaki maganda düğünde dehşet saçtı! Havaya açılan ateş 11 kişiyi yaraladı
Denizli'de düğün eğlencesi kabusa döndü. 15 yaşındaki çocuğun tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmalar davetlilerin üzerine yağdı. Olayda 11 kişi yaralanırken, çocuk gözaltına alındı.
- Olay Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi.
- 15 yaşındaki S.Ş. tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.
- Tüfekten çıkan saçmalar davetlilerin üzerine yağdı.
- Olayda 11 kişi yaralandı.
- Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yapılan düğünde meydana geldi. 15 yaşındaki S.Ş. (15) tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.
SAÇMALAR DAVETLİLERE YAĞDI
Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan davetlilerin üzerine yağdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan 11 kişi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Düğünde katliam gibi olay! İstek şarkısı çalmadı diye kalabalığa ateş açtı
İZMİR'DE BİR ÇOCUK CANINDAN OLDU!
Öte yandan önceki akşam İzmir’deki bir düğünde istediği şarkının çalınmamasına öfkelenen maganda meydandaki kalabalığı pompalı tüfekle yaylım ateşine tutmuştu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (12) ve H.B. (30) ağır yaralanırken, Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise hafif şekilde yaralanmıştı. Talihsiz çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.