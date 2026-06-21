İhlas Haber Ajansı
Dehşet anları kamerada: Muş'ta iki köy silahlarla çatıştı! Nedeni yine aynı...
Muş'ta Bostankent ve Keçidere köyleri arasında bir süredir devam eden mera paylaşımı gerginliği, silahlı kavgaya döndü. Arazide karşılaşan köylüler arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.
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3. Sayfa 8 dk önce
Muş'ta Bostankent ve Keçidere köyleri arasında meraların kullanımı yüzünden çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.
- Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meralar Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanıldı.
- İki köyün sakinleri arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
- Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı.
- Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş'ta Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması yüzünden gerginlik çıktı. İki köyün sakinleri arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
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Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI TEDBİR ALINDI
Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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