İsrail ordusu, cephe hattındaki tüm kısıtlamaların yarın 06.00’dan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Netanyahu ise İran’la çatışmaya ilişkin “Bize imkânsız dediler ama savaştık. İran’ın nükleer silah edinmesini engelledik” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu cephe hattına ilişkin yeni bir karar aldı. Bölgedeki tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.

Uygulamanın yarın sabah 06.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Öte yandan Netanyahu, İran'a 2 büyük saldırı gerçekleştirdiklerini ve bunlar olmasa İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne sürdü. İsail Başbakanı, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde "ne kadar gerekirse o kadar" kalacaklarını ve hiçbir şeyin bu kararı değiştiremeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, daha önce de birçok kez dile getirdiği, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı iddiasını yineledi.

İsrail cephe hattında tüm kısıtlamaları kaldırdı

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail cephe hattında tüm kısıtlamaları kaldırdı

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

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