İran, Trump’ın tehdit dolu açıklamaları nedeniyle ABD’ye resmi protesto notası verdi. ABD’yi tehditlerden kaçınmaya zorlayan anlaşmanın 1. maddesinin açıkça ihlal edildiğini belirten Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Amerikalıların tehditlerini ciddiye asmıyoruz; silahlı kuvvetlerimiz harekete geçmeye hazır" dedi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde sosyal medya hesabı X üzerinden savurduğu tehditlere karşı protesto notası verdi.

Tahran yönetimi, ABD tarafından gelen bu açıklamaların taraflar arasında varılan anlaşmanın birinci maddesini açıkça ihlal ettiğini öne sürdü.

Söz konusu maddenin ABD’yi İran’a yönelik her türlü tehditten kaçınmaya zorunlu kıldığını vurgulayan İranlı yetkililer, Trump’ın yorumlarının anlaşmanın çok ciddi bir ihlali anlamına geldiğinin altını çizdi.

Ateşkes bitecek mi? İran'dan Trump'a protesto notası! "Tehditlerinizi ciddiye almıyoruz"

MUHAMMED BAKIR KALİBAF: AMERİKALILARIN TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUZ

Diğer yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump’ın sosyal medyadaki söylemlerine tepki gösterdi. ABD yönetiminin içine düştüğü duruma dikkat çeken Kalibaf, "Kendileri düşünmüyorlar mı, eğer tehditlerinin bir sonucu olsaydı, bugün içinde bulundukları çaresizliğe düşmezlerdi? Biz Amerikalıların tehditlerini ciddiye almıyoruz" ifadesini kullandı.

Washington’ın tehdit dilinin Tahran üzerinde hiçbir karşılığı olmadığını belirten Meclis Başkanı, mevcut diplomatik taahhütlerin çiğnenmesinin sonuçları olacağını aktardı.

SİLAHLI KUVVETLER ALARMDA: BİZ HAREKETE GEÇERİZ

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin diplomatik ve askeri söylemlerinde daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Washington’ın açıklamalarının sahada karşılık bulacağını işaret eden Kalibaf, "Kendi açıklamalarına dikkat etmeleri daha iyi olur, silahlı kuvvetlerimiz başka bir şekilde cevap vermeye hazırdır. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar, biz harekete geçeriz" diyerek İran ordusunun her an askeri bir cevaba hazır olduğunu ifade etti.

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