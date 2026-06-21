ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a seslendi. "Hürmüz Boğazı kapatırsanız ülkeniz olmayacak. Hatta kahrolası ülkenize bile geri dönmeyeceksiniz." dedi.

İsviçre’de ABD ve İran heyetleri arasında kritik teknik müzakerelerin başladığı saatlerde Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden tehditler savurdu.

ABD Başkanı İsviçre'de başlayan 60 günlük kritik nükleer ve bölgesel güvenlik müzakerelerinden nihai bir anlaşma çıkmaması durumunda uygulanacak B planını Fox News ekranlarında açıkladı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı uyarısı! "Açılmazsa İran'ı yok ederim"

Trump'ın öne çıkan açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSANIZ ÜLKENİZ KALMAZ"

Gece boyunca İranlı yetkililerle bizzat görüştüğünü ve onları Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda net bir dille uyardığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine seslendi:

"Orayı kapatırsanız ülkeniz kalmaz. Lanet olası ülkenize bile geri dönemezsiniz. Birleşik Devletler Hürmüz Boğazı'nın Koruyucu Meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir. Gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz. Onları tamamen yok edeceğim. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti alacağız. Gerekirse ABD gelecekte Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebilir ve geçiş ücretleri toplayabilir. Bu, ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'nun 'koruyucu meleği' olmasını içerir. Bu aynı zamanda ABD'nin Boğazdan geçen petrolün %20'sini almasını da içerir. Eğer elimizde olursa boğazı ele geçirebiliriz. Onları tamamen yok edeceğim."

PEZEŞKİYAN'I TEHDİT ETTİ "AĞZINA DİKKAT ETSE İYİ OLUR YOKSA..."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" yönündeki çıkışına Fox News ekranlarından cevap veren Trump, askeri müdahale tehdidinde bulundu:

"Ağzına dikkat etse iyi olur. Kendini toparlasa iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını ele geçireceğiz. 60 günlük bir seçeneğim var. Bu seçenekten sonra istediğim her şeyi yapabilirim. İranlılarla yapılan bu mutabakat sonucunda dün 19 milyon varil ham petrol, Basra Körfezi'nden çıktı."

"İSRAİL'İN HİZBULLAH'I YOK EDEMEMESİNDEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM BUNU SURİYE'YE VERMEYE ÇOK YAKINIM"

Lübnan'da devam eden çatışmalar ve İsrail ordusunun performansına daireleştiriler getiren Trump, Hizbullah ile mücadele konusunda Suriye alternatifini şu sözlerle gündeme getirdi:

"İsrail'in Hizbullah'ı yok edememesinden hayal Kırıklığına uğradım. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu Suriye'ye vermeye çok yakınım, çünkü o daha hassas bir iş yapardı."

"HAMAS ÇOK FAZLA SORUN OLUŞTURMUYOR ODAK NOKTASI İRAN OLMALI"

Gazze'deki durum ve Orta Doğu'daki asıl hedef tahtasına oturtulması gereken aktör hakkında da konuşan Trump, şunları aktardı

"Hamas çok fazla sorun oluşturmuyor. Sürecin işlemesi gerekiyor. Odak noktası İran olmalı. İran meselesi bittikten sonra diğer birçok şey yerli yerine oturacaktır."

Trump'tan Hürmüz Boğazı uyarısı! "Açılmazsa İran'ı yok ederim"

VEKİL GÜÇLERE DİKKAT ÇEKTİ

Fox News ekranlarında yaptığı açıklamaların hemen ardından kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden de yeni bir paylaşım yapan Trump, Tahran'a yönelik askeri operasyon sinyalini şu sözlerle sürdürdü:

"İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin derhal sorun çıkarmayı bırakmasını sağlamalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, geçen hafta yaptığımız gibi İran'ı yeniden çok sert vururuz; hem de bu kez daha güçlü şekilde!

TRUMP'TAN İNGİLTERE BAŞBAKANI KEİR STARMER İÇİN İSTİFA ÇIKIŞI

ABD Başkan , Birleşik Krallık'taki siyasi krize de değinerek Başbakan Keir Starmer'ın iki büyük alanda başarısız olduğunu savundu:

"Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanı olarak istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlıklar yaşadı. Göçmenlik, enerji. Kuzey Denizi petrolünü açmak gibi...Ona iyi dilekler ediyorum."

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