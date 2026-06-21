Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire’de Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yaptığı kritik görüşmenin ardından Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan ortak İran bildirisi geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin hemen ardından Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, ABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan yeni müzakere turu öncesinde ortak bir bildiri yayınladı.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan ortak İran bildirisi!

ZİRVEDE NELER OLDU?

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen yüksek düzeyli zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan ortak İran bildirisi!

Yapılan ortak açıklamada, "Müzakerelerin bir sonraki aşamasının hızla sonuçlanmasının ehemmiyetinin altını çiziyoruz. Bölge ülkelerinin endişelerini dikkate alan çabaların gerekliliğinin altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Washington ve Tahran arasındaki görüşmeler, Arap ülkelerinin ve Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliğini göz önüne almalıdır, böylece bölgenin uzun vadeli istikrarı sağlanabilir.

GAZZE HATIRLATILDI

Filistin meselesi, bölgede kapsamlı ve adil bir barış sağlama çabalarının merkezinde kalmaya devam ediyor ve istikrarlı ve güvenli bir bölgesel sistem oluşturmanın temel bir unsuru"

"İSLAMABAD MUTABAKATI" İÇİN DÖRTLÜ MEKİK DİPLOMASİSİ

Dört ülke arasındaki ilk toplantı 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti. Üçüncü stratejik zirve ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

Kahire'deki toplantı, İsviçre'nin Bürgenstock beldesinde yürütülen nükleer pazarlıklarla tam koordineli olarak yürütülüyor.

TRUMP VE PEZEŞKİYAN’IN İMZALADIĞI TARİHİ ANLAŞMANIN DETAYLARI

İran ile ABD, 14 Haziran 2026'da Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, savaşın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik tarihi bir anlaşmaya varmıştı. "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan bu tarihi belge, 18 Haziran 2026'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda resmen imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yürürlüğe giren mutabakat metni şu kritik düzenlemeleri içeriyor:

İki ülke arasındaki doğrudan askeri çatışmaların ve savaşın tamamen sona erdirilmesi.

Küresel enerji hatlarının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ulaşıma açılması.

İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik uygulanan ABD askeri deniz ablukasının tamamen kaldırılması.

60 GÜNLÜK ZORLU SÜREÇ BAŞLADI

Kahire'de bir araya gelen Türk, Mısır, Suudi ve Pakistanlı bakanlar, bu geçici ateşkes ikliminin kalıcı bir barışa dönüşmesi için zamanın daraldığına dikkat çekti. Anlaşma uyarınca tarafların, gelecek dönemde İran'ın nükleer programına getirilecek kısıtlamalar ve Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların tamamen kaldırılması konularını kapsayan nihai bir mutabakata varması gerekiyor. Bu amaçla İsviçre'de startı verilen ve tam 60 gün sürmesi beklenen zorlu nükleer müzakere takviminde bölge devletlerinin haklarının korunması hedefleniyor.

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