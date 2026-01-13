Anadolu Ajansı • Kütahya
154 suçtan 543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kütahya polisi, 154 suç kaydından toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Antalya'da yakaladı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 36 yaşındaki firari hükümlü D.E'nin, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.
154 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Polis, düzenlediği operasyonda, 147 "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", 3 "nitelikli dolandırıcılık", 2 "mühür bozma" ve 2 "basit yaralama" suçundan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
