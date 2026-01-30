Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 2 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazaya, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip istikametinde 1 otobüs, 1 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalıştı. Bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken daha sonrasında ise kazaya 7 araç daha karıştı.

2 ÖLÜ, 11 YARALI VAR

Zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile 27 HS 391 plakalı Hyundai marka otomobilde bulunan Ali İhsan Akdağ’ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi, kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Nizip’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

YASAK YERDE 'U' DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTEMİŞ

Öte yandan iddiaya göre kazanın; yasak olmasına rağmen otoyolda ‘U’ dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki tır nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

