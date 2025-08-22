2 yaşındaki Aren'i hastanelik etmişti! Mahkemede "serbest kalmak" istedi

Denizli'de 30 Nisan 2025'te eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Darbeler yüzünden sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan izlerden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE DURUŞMAYA KATILMADI

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aren bebeği temsilen avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden anne S.B.D.'nin avukatı ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne S.B.D., duruşmaya katılmadı.

AREN'İ TEDAVİ EDEN DOKTORLAR TANIK OLDU

Aren'in vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları anne S.B.D.'ye sorduklarında ısrarla darbedilmediği cevabını aldıklarını ifade eden Acil Servis Doktoru Neslihan Sağlam şunları söyledi:

"Aren'in her yerinde çok sayıda darp izi mevcuttu. Uyku halindeydi, genel durumu çok kötüydü. Tomografisinde kırıkları olduğunu ve eski yaralanmaları olduğunu gördüm. İç organlarının yaralanmaması, beyin kanamasının olmaması şans eseriydi. Çocuğun ihtiyaçlarını biz karşıladık, kendi çocuğumun kıyafetlerini getirip verdim. Anne S.B.D., sadece ara ara bize Aren'in sağlık durumunu soruyordu. İfade vermek üzere gittiğini söyledi ve bir daha hastaneye uğramadı. Anons yapılmasına rağmen Aren'in yanına gelmedi. "VÜCUDUNDA FAZLACA DARP İZİ MEVCUTTU" Anne S.B.D., bize ilk defa böyle bir olayın olduğunu, geçmişte herhangi bir darbın olmadığını söyledi. Aren'in kalçasında ve kolunda kırık olmuş ve iyileşmişti ancak daha önce bir hastaneye başvurusu yoktu. Anne S.B.D.'ye çocuğun vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları sorduğumuzda ısrarla geçmişte darbedilmediğini söyledi. Aren'in vücudundaki yaralanmalar düşme sonucu oluşan yaralanmalar değildi. Vücudunda fazlaca darp izi mevcuttu"

"ANNENİN TAVIRLARI OLDUKÇA SOĞUKKANLIYDI"

Acil Servis asistan doktorlarından Ömer Faruk Aytürk ise "Aren'in vücudunda morluklar mevcuttu. İlk değerlendirmeme göre kafatasında kırık olabileceğini düşündüm. Çocuğun annesine hayati tehlikesinin bulunduğunu ilettim. Anne S.B.D.'nin canı acıyan ve canı yanan anne üzüntüsü yoktu. Ne olduğunu sorduğumda, 'Ne olacak, babası dövdü' dedi. Babası nerede diye sorduğumda ise 'İçmiştir, evde sızmıştır' cevabını verdi. Annenin tavırları oldukça soğukkanlıydı. Aren'in kolunda bir kırık olduğunu ve kaynama olduğunu gördük. Çocuğun vücudunda küçük küçük hem yeni hem de geçmişe ait sigara ile uyumlu yanık izleri vardı. Sırtında noktasal morluklar vardı" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık S.D. ise şunları söyledi:

SANIKTAN PİŞKİN SÖZLER: S.B.D., BANA İFTİRA ATIYOR "Olay günü S.B.D.'nin hesabında ama bana ait olan parayla kendisine otobüs biletini ben aldım. S.B.D.'ye bilezik vermiştim, bunları da götürmüş. Ben burada tutuklu bulunduğum sürece suçsuzluğumu ispatlayamam. S.B.D., bana iftira atıyor. Aramızda bir husumet bulunmuyor, neden yaptığını bilmiyorum. Aren'i ben darbetmedim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum"

Anne S.B.D.'nin avukatı ise, "Adli bir vaka olduğu için anne polislerin yanına giderek ifade vermiştir. Tanıklar bu durumu Aren ile ilgilenmedi olarak anlamışlar. Daha sonra ise Aren'e kıyafet getirmek için hastaneden ayrılmıştır" diyerek savunma yaptı.

"ANNENİN DE TUTUKLU YARGILANMASI KANAATİNDEYİZ"

Aren bebeğin annesinin de tutuklu yargılanmasını talep eden Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, "Yargıtay'ın emsal kararına göre kasten öldürmeye teşebbüs suçunun oluştuğunu düşünüyoruz. Mağdura sanıklar tarafından sistematik olarak şiddet uygulanmıştır. S.B.D.'nin ifadesinde çelişkiler mevcuttur. Anne koruma yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Anne bu duruma göz yummuştur. Annenin de tutuklu yargılanması kanaatindeyiz. Bu olaylarda Aren'in şiddet görmesine göz yumulduğu aşikardır. Davanın kasten öldürmeye teşebbüsten görülmesini, eğer bu reddedilirse çocuğa eziyet suçundan sanıkların yargılanmasını ve en üst hadden cezalandırmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANNENİN TUTUKLANMASI İSTEMİ REDDEDİLDİ

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık S.D.'nin tutuklu yargılanmasının devamına, S.B.D.'nin tutuklanması talebinin reddine, S.B.D.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.