İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2008'de Sakarya'da işlediği suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 25 Mart 2024'ten bu yana aranan cezaevi firarisi Kadir M'nin Esenyurt'ta saklandığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerce yakalanan Kadir M, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​ Kadir M'nin, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan cezasının bulunduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası