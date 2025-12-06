Mersin'de firari olarak aranan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, ekiplere zorluk çıkardı. Çıkan arbededen yararlanarak kelepçeli halde kaçan şahıs, kısa sürede tekrar yakalandı.

Mersin'de polis ekipleri, firari olarak aran N.H.'yi yakalamak için harekete geçti. Şahsı kısa sürede yakalayan ve gözaltına almak isteyen polisler, N.H.'nin direnmesi nedeniyle zorluk yaşadı.

KELEPÇELİ HALDE KAÇTI

Kelepçe takıldığı sırada yakınlarının polise mukavemet göstermesi üzerine oluşan kargaşadan yararlanan N.H., polis otosuna bindirilmeden kaçmayı başardı. Kelepçeli halde kaçan firari, ekiplerin hızla başlattığı takip sonucu kısa süre sonra yeniden yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay sırasında polise mukavemet ettikleri belirlenen şahsın yakınları hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan arbede ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

