İstanbul Fatih'te 3 kişinin çantasını çalan Şili uyruklu şüpheli, Bağcılar'da yakalandı. Mahkemeye çıkan şahıs tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 ve 5 Ocak'ta Hocapaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde 3 kişinin, içinde para, döviz, cep telefonu, kredi kartları ve pasaport bulunan çantasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Saha incelemesi ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kimliği tespit edilen Şili uyruklu C.A.V.P. (38) 8 Ocak'ta Bağcılar'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin yaptığı 2 hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kafede arka masasına oturduğu mağdurların çantasını alarak, kendi çantasının içine koyup uzaklaşması yer alıyor.

