Adana'da barajda 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan ve 7 aylık hamile olduğu belirlenen Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Genç kadını pavyon işleten mahalle muhtarı Mustafa Arıkan'ın öldürdüğü tespit edildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan barajda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kadın cesedinin, pavyonda çalışan Bahar Aksüt'e ait olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemede genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edilmişti.

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunduğu, genç kadının bu ilişkiden 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan'ın da Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığı iddia edildi.

Mustafa Arıkan

BEBEĞİ ALDIRMADIĞI İÇİN KATLETMİŞ

Talihsiz kadının 22 Şubat günü gece öldürüldüğü belirlendi. Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alıp Tufanbeyli'ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar, Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadından bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz cevap alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bahar Aksüt

BUZU KIRIP GENÇ KADINI BARAJA ATTI

Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja atan Arıkan, daha sonra da Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği öne sürüldü. Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

