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Adana'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi TAG Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Adana'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

8 YARALI TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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