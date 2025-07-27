Adana'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi TAG Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
8 YARALI TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz