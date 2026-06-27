Anadolu Ajansı
Adana'da tır, iki otomobile çarptı! Yaralılar var
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir tır, iki otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Özetle DinleAdana'da tır, iki otomobile çarptı! Yaralılar var
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3. Sayfa 1 dk önce
D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda bir tırın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
- S.D. idaresindeki tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda önce T.Y.'nin kullandığı otomobile, ardından da sürücüsü henüz tespit edilemeyen başka bir otomobile çarptı.
- Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
- Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
- Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Tır sürücüsü S.D.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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S.D. idaresindeki tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda önce T.Y'nin kullandığı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobile çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından tır sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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