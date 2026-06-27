ABD ordusunun İran'a saldırılarına karşılık geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) karşılık geldi. İran ordusu tarafından İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısı yapıldı.

'ABD TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

ABD’nin İran’la varılan mutabakatın hükümlerini ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, Washington yönetiminin "anlaşmaya uymadığı" ve "taahhütlerin yerine getirmediği" vurgulandı. DMO’nun bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlendiği yönündeki açıklaması, henüz Körfez ülkeleri tarafından doğrulanmadı.

İRAN, ABD’NİN SALDIRILARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’daki hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" uyarısında bulunmuştu.

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