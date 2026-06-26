Anadolu Ajansı
Trump, İran'ı suçladı: Bu, anlaşmanın aptalca ihlali
ABD Başkanı Trump, İran'a ait insansız hava araçlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını öne sürerek, yaşananları "ateşkes anlaşmasının aptalca ihlali" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.
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Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.
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"APTALCA BİR İHLAL"
Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.
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