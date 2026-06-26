Pakistan arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakereleri kapsamında bir adım daha atıldı. İslamabad yönetimi, ABD'nin alıkoyduğu 22 İranlı denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası sırasında 5 Haziran tarihinde bir petrol tankerine düzenlediği baskında mürettebattan alıkoyduğu 22 İranlı denizcinin serbest bırakıldığını ve ülkelerine dönmek üzere Pakistan'ın Karaçi kentine getirildiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran limanlarına yönelik uyguladığı abluka sırasında bir petrol tankerine baskın düzenleyerek alıkoyduğu İranlı denizcilerin serbest bırakıldığını bildirdi. Dar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin 5 Haziran tarihinde "M/T DAVINA" tankerine yönelik müdahalesi kapsamında alıkonulan mürettebattan 22 İran vatandaşı denizcinin Pakistan’ın Karaçi kentine getirildiğini söyledi.

ABD, 22 İranlı denizciyi serbest bıraktı!

Pakistan Dışişleri Bakanı, denizcilerin en kısa sürede ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştırmak için Pakistan’daki İranlı yetkililerle yakın işbirliği içinde bulunduklarını ve sürecin yakında tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Dar, "Bu süreç boyunca ABD ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde kaldık. Bu, son iki ay içinde Pakistan'ın ülkelerine dönüşünü kolaylaştırdığı dördüncü İranlı mürettebat grubu oldu. Bugünkü 22 kişilik grup da dahil olmak üzere, şimdiye kadar Pakistan toprakları üzerinden 70'ten fazla İran vatandaşının güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne destek sağladık. İran yönetiminin Pakistan'a duyduğu güven için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD, 22 İranlı denizciyi serbest bıraktı!

ABD, PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan 5 Haziran’da yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen "M/T DAVINA" petrol tankerini ele geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, "İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik kolluk kuvvetleri uygulamalarımıza devam edeceğiz" denilmişti.

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