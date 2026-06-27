Yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol alan Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnanır'ın cenaze programının detayları da belli oldu.

Yeşilçam efsanelerinden olan 77 yaşındaki Kadir İnanır, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu kötüleşen İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, usta sanatçının vefatına dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Yaklaşık 200'e yakın sinema filminde rol alan İnanır, kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi oldu

KADİR İNANIR'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için söz konusu tarihte saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

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