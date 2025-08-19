Ağrı'da feci olay: Eşine kurşun yağdırdı, 71 yaşında katil oldu!
Ağrı'nın Tutak ilçesinde 71 yaşındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 61 yaşındaki eşini silah vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı olayda kullandığı silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşanan olayda 71 yaşındaki şahıs, tartıştığı 61 yaşındaki eşini silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Tutak ilçe merkezine bağlı Dorukdibi köyünde yaşandı. Komşuların iddiasına göre, C.K. (71) ile eşi F.K. (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K. evde bulunan silahını alarak eşine ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, F.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Cinayet zanlısı C.K. ise olayda kullandığı silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
