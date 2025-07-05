Akaryakıt dereye sızdı! Harşit Çayı siyaha büründü, yavru su yılanı fuel-oile bulandı

Gümüşhane’de çevre felaketi yaşanıyor. Bir fabrikaya ait tankerden sızan yaklaşık 100 litre akaryakıt, Harşit Çayı’na karışarak suyun yüzeyini siyah bir tabakayla kapladı. Yavru su yılanı ise fuel-oile bulandı.

Gümüşhane’de bir fabrikaya ait tankerden sızan yaklaşık 100 litre akaryakıt, Harşit Çayı’na karışarak suyun yüzeyini siyah bir tabakayla kapladı.

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Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Tekke beldesinde faaliyet gösteren bir meyve suyu fabrikasına ait tankerden yakıt aktarımı sırasında yaşanan sızıntı sonucu yaklaşık 100 litre fuel oil Harşit Çayı’na döküldü. Çayın yüzeyinde geniş bir tabaka oluşurken, vatandaşlar durumu tepki gösterdi. Yakıtın oluşturduğu kirlilik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yavru bir su yılanının fuel-oile bulandığı anlar dikkat çekti.

"ÇOK AZ BİR KAÇAK DENİLDİ AMA GÖRÜNTÜLERDE DURUM DAHA FARKLI"

Durumu fark ederek konuyu yetkililere bildiren bölge sakini Alim Yılmaz, "Sabah saatlerinde bir koku aldım. Burada çalışan bir iş makinesi vardı, oradaki operatör abi petrol bulduk herhalde dedi, suyun yüzü simsiyah dedi. Ben de kontrol ettim gerçekten suyun yüzeyi simsiyahtı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Sağ olsunlar jandarma hemen ilgilendi. Gerekli işlemler yapıldı, ben de takip ettim. Fabrikanın içerisine fuel-oil yakıtı boşaltımı yapılırken tankerlerin arasındaki bağlantının koptuğu ve bunun gözden kaçtığı söylendi. Çok az bir kaçak olduğu söylendi ancak görüntülerde az bir kaçak olmadığı görülüyor. Ağır bir koku da vardı ama görüntü çok kötüydü, komple siyahtı. Biz buradan balık tutuyoruz, tarım sulamamızı buradan yapıyoruz, yeri geliyor yaz aylarında serinlemek için yüzüyoruz. Yazık, bu gerçekten hoş bir görüntü değil" dedi.

"BU DERELER SAHİPSİZ Mİ?"

Harşit Çayı’nın vatandaşlar tarafından tarım arazilerinin sulanmasında da kullanıldığını belirten Yalçın Yazgan, "Vaziyet ortada, bu çay Tirebolu’ya kadar gidiyor, kirlettiler burayı. Bir sürü canlı yaşıyor burada. Balıklar var, herkes bahçesini suluyor, tarım arazilerinin hepsi buradan sulanıyor. Bütün yabani hayvanlar buradan su içiyor, günah değil mi? Niye buraya döküyorlar? Bu dereler sahipsiz mi? Torul’dan arkadaşlarımız aradı, oraya kadar gitmiş bu pislik. Orada balık havuzları var, insanların geçim kaynağı" diye konuştu.

Gümüşhane Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tekke beldesinde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında yaşanan sızıntının pompada meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştiği ve Harşit Çayı'na yaklaşık 100 litre yakıt karıştığı söylendi. Açıklamada firmaya çevre kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı ifade edilirken, denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölge sakinleri sızıntının 100 litreyle sınırlı kalmadığını, olayın daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtti.