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Aksaray-Ankara karayolunda korkutan anlar! Şarampole devrilen tır alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray-Ankara karayolunda yanıcı madde taşıyan tır şarampole devrildikten sona alev aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Aksaray-Ankara karayolu Topakkaya mevkiinde araç motor yağı ve araç yedek parçası yüklü tır şarampole devrildi. Tırda yüklü yanıcı maddeler alev aldı.

Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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