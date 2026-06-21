Aksaray'da, bir vatandaşın fark edip ihbarda bulunduğu, su dolu drenaj kuyusunun içine gömülü otomobilden, 1'i kadın 2 kişinin cesedi çıktı.

Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde, sabah erken saatlerde tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobilin olduğunu gördü.

ARAÇTAN 2 CESET ÇIKTI

Vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dalgıç ekibi suyun içindeki araca girerek 1’i kadın 2 kişinin cesetlerini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan kimlik araştırmasında şahısların Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) oldukları tespit edildi. Sudan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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